В Ростовской области число трагических смертей пациентов от коронавируса приближается к 1000

Причина смерти людей доказана по результатам вскрытия. Фото: Архив КП

В среду, 11 ноября, стало известно о 18 случаях смерти жителей Ростовской области за сутки. Всего с момента начала пандемии из-за COVID-19 погибли 994 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Врачи установили, что в результате заражения коронавирусом погибли семь женщин в возрасте от 61 года до 88 лет. Медики не смогли спасти и 11 мужчин-пациентов. Самому молодому из них было всего 39 лет, а самому взрослому - 88.

Специалисты отмечают, что некоторые погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ. У всех скончавшихся ранее были диагностированы хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, иммунодефицита, ожирения и прочие болезни.

Напомним, людям, получающим лечение от коронавируса на дому, врачи будут привозить домой все необходимые лекарства.