Для донских врачей, борющихся с ковидом, на 20 миллионов рублей закупят защитные средства

На покупку дополнительных средств защиты выделили 20 миллионов рублей. Фото: пресс-служба правительства региона

На нужды врачей и больниц, в которых развернуты койки для коронавирусных больных, выделили дополнительные средства, - 20 миллионов рублей. Об этом распорядился донской губернатор Василий Голубев.

На эти деньги купят средства защиты и прочие необходимые вещи, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в ведомстве отметили, что для своевременного оказания медицинской помощи в четырех больницах Ростова-на-Дону открыты дополнительные провизорные койки и койки для больных новой коронавирусной инфекцией – всего около 400.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что заразиться ковидом можно даже через хлеб. По словам врача городской поликлиники, вирус очень «живуч». Он может оставаться на поверхности до трех дней. При этом — обычная наша среда для ковида весьма комфортна. Вирус может быть и на хлебе в магазине, и на перилах, и на скамейках. В общем, где угодно.

По словам медика, маски, конечно — защита от ковида, но не панацея.

- Вирус передается воздушно-капельным путем - через воздух и слюну - и так называемым бытовым. Это когда с продуктами попадает внутрь. Поэтому маски, конечно, защищают, но и заболеть ковидом можно, съев, например, плохо вымытое яблоко, - пояснил медик.

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в донской столице и в области весьма неутешительна. Вот уже много месяцев власти и врачи делают все возможное, чтобы остановить пандемию. Но, даже не смотря на это, ежесуточно ковидом заболевают сотни человек. И каждый день вирус продолжает уносить жизни.