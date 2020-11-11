Ростов-на-Дону обошел Москву в рейтинге городов-скандалистов

Ростовская администрация - одна из главных символов города. Фото: Google. Карты

В Ростове-на-Дону горожане часто оказываются в скандальных ситуациях и пытаются отстоять свои права криком. Донская столица попала на седьмое место общероссийского рейтинга "Скандальных городов". Таковы выводы популярного исследовательского агентства.

Согласно рейтингу, самые конфликтные россияне живут в Челябинске, соседнем Краснодаре и Перми. В первой пятерке также оказались Махачкала и Тольятти. Всего на один пункт опережает Ростов-на-Дону - Омск.

Выяснять отношения на публике чуть реже решаются жители Уфы, Брянска, а также Екатеринбурга.

По какой-то причине столица России заняла всего лишь 25-е место. Москвичи редко выясняют отношения на публике.

Стоит отметить, что жители донской столицы стали душевнее. Совсем недавно Ростов взял третье место в рейтинге "Добрых городов".