Районы Ростовской области раскритиковали за несоблюдение ограничений

Доля зараженных в районах продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный санитарный врач Ростовской области раскритиковал руководство донских муниципалитетов. По словам Евгения Ковалева, в районах до сих пор не соблюдают ограничения по коронавирусу.

По словам санврача, доля заболевших в районе продолжает расти. За последние семь дней число заболевших увеличилось почти на 53 процента — с 550 почти до 900 человек.

— Еще две недели назад я указывал на растущую долю заболевших из районов и некоторое снижение интенсивности в городах. Соответствующие выводы не были сделаны руководителями всех муниципалитетов, — прокомментировал Евгений Ковалев.

В частности, Евгений Владимирович остался недоволен отчетами руководителей. Согласно документам, далеко не все предприятия переводят треть сотрудников на «удаленку». В некоторых территориях кафе и рестораны продолжают работать после десяти часов вечера. И только в девяти районах приостановлена работа танцевальных площадок