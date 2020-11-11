Усилить контроль за соблюдением ограничений предложил главный санврач Ростовской области

Евгений Ковалев считает, что нужно строже следить за исполнением ограничений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев попросил усилить исполнение ограничений. Такое мнение он высказал на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Евгений Ковалев попросил уделить особое внимание на учреждения, где люди находятся круглосуточно. По его мнению, здесь нужно усилить профилактические мероприятия, позаботиться о наличии дезсредств и средств индивидуальной работы.

Главный санврач считает, что нужно строже контролировать соблюдение ограничений в предприятиях.

— Надо усилить контроль за профилактикой в промышленных предприятиях и других организациях. Мы видим, что там цепочки передачи инфекции до сих пор сохраняются. Все это связано с выполнением требования по переводу 30% сотрудников на дистанционный режим.

Напомним, Евгений Ковалев раскритиковал районы области за несоблюдение ограничений. По словам санврача, заболеваемость растет именно в районах. Так, за последнюю неделю число зараженных увеличилось здесь на 53%. Санврач призвал руководителей муниципалитетов серьезнее отнестись к контролю за соблюдение мер профилактики.