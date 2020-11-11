В Ростовской области более 35 тысяч жителей продлили инвалидность по упрощенке

Новый порядок продления и получения инвалидности упрощает схему получения документов Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Во время пандемии коронавируса в Ростовской области действует система продления инвалидности. В донском регионе более 35 тысяч жителей воспользовались упрощенным порядком установления и продления инвалидности.

Теперь решение о продлении действия документов и порядке получения новых справок о здоровье медики принимают не позднее, чем за три рабочих дня до истечения ранее установленного срока, но не раньше, чем за две недели.

- Справка, подтверждающая факт инвалидности, направляются гражданину заказным почтовым отправлением, то есть полностью исключена необходимость совершать поездки людям с ограничениями по здоровью, - рассказали в региональной пресс-службе ФКУ «ГБ МСЭ Минтруда России.

Все эти новые правила действуют до 1 марта 2021 года. Они позволяют людям не ездить в больницы, а продлевать или впервые оформлять группу инвалидности и степень утраты профессиональной трудоспособности на полгода в заочном режиме. Все это значительно укрощает процедуру получения документа, делая ее более удобной для дончан.