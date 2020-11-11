Губернатора насторожила высокая смертность от коронавируса в Ростовской области

Причину высокой смертности губернатору сообщили медики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор выразил обеспокоенность высокими показателями смертности от коронавируса в Ростовской области. Об этом Василий Голубев сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

— Сегодня динамика смертности в регионе высокая. Я об этом неоднократно говорил. Это очень настораживает. Значит, кто-то делает что-то не так, — обратился Василий Голубев к и.о. министра здравоохранения Александру Крату.

По словам Василия Голубева, он спрашивал у медиков, с чем связаны такие показатели. Врачи сообщили, что к высокой смертности приводит поздняя госпитализация.

— Займитесь этим основательно. Соберите, если нужно, опытных медицинских специалистов, подумайте, как найти новые подходы, чтобы сократить время (госпитализации – прим.автр.), — поручил губернатор донскому Минздраву.