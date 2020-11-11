Ростовские студенты смогут учиться дистанционно после подачи заявления

В Ростове студентам предложили самим выбирать, переходить ли на дистанционное обучение Фото: Павел МАРТИНЧИК

В донской столице теперь каждый студент на период пандемии сможет самостоятельно выбирать способ дальнейшего обучения. При желании перейти на "дистанционку" ученик должен написать заявление. Об этом сообщили в региональном пресс-центре.

- В соответствии с законом об образовании, на основании личного заявления, каждый студент имеет право на обучение по индивидуальной траектории, в том числе в дистанционном формате, - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Ростовской области, родители донских студентов стали беспокоиться, когда их дети уходят в университет, так как каждый день заболевает более 300 человек. Но стоит отметить, что решение о переходе на дистанционную форму обучения всем вузом принимает только руководитель учреждения на основании методических рекомендаций и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

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