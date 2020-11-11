Распространительницу наркотиков в Ростове поймали при помощи ОМОНа

В донской столице поймали распространительницу наркотиков. Фото: ГУ МВД

В донской столице задержали местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

К дому 55-летней ростовчанки прибыла не только полиция, но и ОМОН, у нее был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено около двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ, а также упаковочный материал и весы разной калибровки. Правоохранителям удалось выяснить, что злоумышленница около двух лет работала в интернет-магазине в должности так называемого закладчика и кладовщика. Все обнаруженные наркотические средства и психотропные вещества она держала у себя для последующей продажи через тайники-закладки в Ростове и области.

Вещества были переданы на экспертизу. В ходе нее стало известно, что это наркотические и психотропные средства, общей массой 1 924 грамма, а именно метилэфедрон, мефедрон, амфетамин, марихуана и другие.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Ей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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