Подписчики поинтересовались образованием Полины Дибровой

Полину Диброву засыпали провокационными вопросами в соцсети. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Поклонники Полины Дибровой внезапно завалили ее провокационными вопросами.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка опубликовала новый снимок, на котором была запечатлена она со своим супругом во время эфира их совместной телепередачи. Оба выглядели весьма официально. Подписчики отметили, что Дмитрию очень идет новый образ.

- Столько всего можно написать, но так не хочется. За день выговариваю абсолютно все, что было в голове. Пишите вы, какие новости? Кто смотрел программы с нами в субботу и воскресенье? - написала Полина.

И тут в комментарии посыпались неожиданные вопросы.

"Полина, расскажите о своей ранней замужней жизни, вы получали высшее образование? Развивались вообще в этом направлении или только детей рожали?", "Может снова беременна?", - поинтересовались подписчики.

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И удивила поклонников своей смелостью.

АЛЛО!

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