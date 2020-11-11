Магнит на газовом счетчике стоил дончанину 460 тысяч рублей

В Ростовской области местный житель заплатит крупную сумму за магнит на счетчике Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области установленный на газовом счетчике магнит дорого обошелся местному жителю.

К одному из горожан Азова в домовладение неожиданно нагрянула проверка газовых счетчиков от ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». К такому визиту дончанин оказался не готов и не снял со счетчика магнит, который раньше обычно удавалось держать в секрете. Как только обман вскрылся, в следующем же месяце нарушитель получил квитанцию с непомерной суммой.

- Газовики произвели перерасчет за потребленный газ по мощности газопотребляющего оборудования с момента последней проверки. Ущерб оценили в 37 тысяч кубических метров газа, или 460 тысяч рублей, - сообщили в пресс-служба газовой компании.

Теперь нарушителю надлежит выплатить крупную сумму за свою хитрость.

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АЛЛО!

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