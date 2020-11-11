Серийный "домушник"-рецидивист из Батайска заключено под стражу в Ростове

В Ростове поймали серийного вора-домушника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж.

В отдел обращались множество потерпевших и сообщали одно и то же - когда их не было дома, кто-то проникал внутрь и прихватывал с собой золото, технику и деньги. Полицейским после длительных розыскных мероприятий удалось задержать 32-летнего батайчанина, у которого имелось сделанное им приспособление для открывания окон.

Свою вину злоумышленник отрицать не стал и рассказал, что, когда выбирал жертву, некоторое время следил за ней, а затем, будучи полностью убежденным в том, что дома никого нет, проникал внутрь через окно и похищал все, что лежало на видных местах. Всем украденным он пользовался сам. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей. Кроме того, стало известно, что ранее он уже был судим за кражи.

- В настоящее время полицейские установили причастность фигуранта к 9 эпизодам противоправной деятельности, совершенных в разных районах города. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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