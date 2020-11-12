Есть жертва и пострадавшие: иномарка съехала с дороги и опрокинулась в Ростовской области

По предварительным данным, 25-летний водитель не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки. Авария случилась на трассе «Новошахтинск — Гуково» 11 ноября около 22 часов.

По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки «Крайслер Неон» превысил скорость. В результате мужчина не справился с управлением. «Крайслер» съехал с трассы и опрокинулся.

— 32-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Еще два пассажира, 33-летний и 52-летний мужчины, получили травмы и были доставлены в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.