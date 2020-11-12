Штраф за нарушение коронавирусных ограничений увеличили в 15 раз в Ростовской области

Жителям придется заплатить за нарушение как минимум 15 тысяч. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области нарушителям коронавирусных ограничений придется заплатить как минимум 15 тысяч рублей. Об этом сообщил главный санврач донского региона Евгений Ковалев на заседании оперштаба 12 ноября.

Евгений Ковалев уточнил, что речь идет о штрафе для физических лиц. Соответствующий документ был подписан 16 октября и вступил в силу 28 октября.

— Если кто еще не знал, по постановлению главного санитарного врача России «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», на граждан, не соблюдающих требования по ограничениям, может быть наложен штраф от 15 тысяч рублей. Я считаю, что это очень большой штраф, — прокомментировал Евгений Ковалев.

Напомним, в тот же день Василий Голубев сообщил, что в области введут и другие ограничения. Главный санврач области предложил обязать жителей носить маски не только в транспорте, но и в лифтах, такси, на территории парковок и в местах массового пребывания людей. Он также считает, что нужно ограничить посещение детьми торговых центров.