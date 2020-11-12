В Ростове на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Все случилось в Западном районе города. Фото: ГИБДД по РО

Накануне в Ростове-на-Дону произошло ДТП, в результате которого пострадала 66-летняя женщина. Она переходила дорогу по зебре. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось накануне вечером.

По официальным данным, примерно в 20:30 водитель за рулем "Нексии" двигался по улице Малиновского. Подъезжая к улице Таганрогской, он не заметил, как на проезжую часть вышла женщина. Она хотела перейти дорогу по пешеходному переходу.

27-летний водитель ударил по тормозам, но были слишком поздно. Автомобиль на скорости сбил пенсионерку. От удара ее отбросило на асфальт. Мужчина выскочил из машины и вызвал на место скорую помощь. Медики забрали пострадавшую в больницу, где у нее диагностировали травмы различной степени тяжести.

На данный момент сотрудник ГИБДД проводят проверку. На водителя составили протокол об административном правонарушении.

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