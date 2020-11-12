«Глаза закрываю и вижу могилы»: к глубокой депрессии может привести коронавирус, рассказал врач из Ростова-на-Дону

Коронавирус может привести к глубокой депрессии Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией непростая. Каждый день ковид уносит жизни, а суточный прирост заболевших, по официальным данным, составляет около 300 человек. При этом, по словам специалистов, «ударить» вирус может по разным органам, - по легким, по желудочно-кишечному тракту. Также очень страдает центральная нервная система.

Сергей Тимченко ( имя изменено — прим. Ред), врач из Ростова-на-Дону, много лет проработавший в одной из городских поликлиник, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов», что происходит, если вирус добрался до ЦНС.

По словам медика, если центральная нервная система сильно поражена, то может дойти до галлюцинаций.

- Это ни с чем не сравнимое заболевание. Одна из особенностей вируса — он бьет по центральной нервной системе. Могут возникнуть делирии (неврологическое расстройство – прим. Автора). Я сам перенес ковид. Было ужасное состояние. Я не видел будущего. Жил одним днем. Глаза закрываю, а перед глазами – могилы. Никакого цвета. Никакой радости. Ничего нет. Все это, конечно, в моем случае было связано с центральной нервной системой. Я стал раздражительным и злым. Потерял обоняние: это значит, что вирус пробрался в центральную нервную систему. Могут возникнуть психозы или начаться глубокая депрессия. По моему мнению, это самая настоящая нейроинфекция, - сообщил собеседник издания.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов» сообщала, что при коронавирусе очень важно подобрать верное питание. Необходимо исключить конфеты, булочки, печенья. Упор — на белки, растительные и молочные жиры, а также на клетчатку.

Кроме того, специалисты советуют пить больше воды. А вот кофе также стоит исключить.

Отметим, что на 12 ноября общее количество зараженных коронавирусом превысило 34 тысячи человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 308 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 149 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 994 человек. Выздороветь удалось 27 142 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 810,1. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

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Жиры должны составлять 35 процентов от калорийности суточного рациона

В Ростовое-на-Дону и в регионе ситуация с ковидом вот уже на протяжении многих месяцев неутешительная. В среднем по региону в сутки коронавирусом заболевают около 300 человек. И каждый день от ковида гибнут люди. Коронавирус не щадит ни молодых, ни пожилых. Поэтому крайне важно защитить себя от болезни, не забывая о масках и перчатках в общественных местах. А если вирус все-таки настиг вас, то необходимо тщательно выполнять все предписания врача.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 ноября 2020 года: количество зараженных превысило 34 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 34 042 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 308 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 149 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 994 человек. Выздороветь удалось 27 142 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 810,1. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.