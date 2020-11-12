В Армению запустили рейсы из Ростова-на-Дону

Самолеты полетят из Аэропорта "Платов". Фото: Дадаян Давид

Авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Ереваном восстановлено. Теперь любой может добраться до Армении из донской столицы на самолете. Время в пути - около 2,5 часа. Об этом сообщили на сайте донской авиакомпании.

Первый перелет состоялся накануне, 11 ноября. До этого летать в соседнюю республику было запрещено из-за пандемии коронавируса. Рейс позволил гражданам Армении и России вернуться на свои родины.

В пресс-службе компании добавили, что перелеты будут осуществляться по вторникам. Их будут выполнять два борта: А4825 и А4826. Стоимость билетов на ближайший месяц начинается от 9 тысяч рублей.

Также сказано, что до сих пор действую некоторые ограничения на перелет для определенных категории людей. Необходимо уточнять информацию перед рейсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переменная облачность и легкий ветерок ожидают ростовчан в конце рабочей недели

Влажность по-прежнему будет высокой (подробнее)