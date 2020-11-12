«Отрицательный тест еще не гарантия» ростовский врач рассказал, что даже исследование может не показать коронавирус

В Ростове продолжают наращивать объемы тестирования на коронавирус. Фото: пресс-служба городской администрации

Медик из поликлиники Ростова-на-Дону, Сергей Тимченко (имя изменено — прим. Ред.), сообщил о том, что от коронавируса не так быстро вылечиваются. А еще, даже если организм уже и справился с болезнью, то человек может еще месяц испытывать слабость.

Одни выздоравливают за пару недель. Другие болеют больше месяца и меняют несколько видов антибиотиков. Но даже после того, как тесты отрицательные, человек еще может долго испытывать слабость.

Возникает астенический синдром (комплекс симптомов, который предполагает наличие физической и психологической усталости – прим.ред.), - делится Сергей Тимченко. - Человек испытывает ужасную слабость. Ведь во время болезни все резервы и силы организма были направлены на борьбу. Естественно, организм ослабевает.

И на фоне ослабленного иммунитета можно вновь заразиться, причем, как обычным гриппом, так и пневмонией.

А также, по словам Тимченко, отрицательный тест на ковид еще не гарантия, что вируса нет в организме. Именно поэтому переболевшему ковидом делают два теста.

- Может быть так, один будет отрицательным, второй — положительным, - отметил медик.

И только после того, как два теста подряд покажут минус, человек может возвращаться к обычной жизни.

Так, после того, как официально диагностировали ковид, пациент проходит назначенное лечение, а затем ему делают два теста, - сообщает медик. - И только когда оба отрицательные, то человек может выходить из дома. В моем случае один был отрицательный, второй - положительный. В общем, лечился долго. Такое ощущение, что 10 лет жизни потерял.

Но даже отрицательные тесты после выздоровления не говорят о том, что человек будет себя хорошо чувствовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«С гриппом не сравнить!»: ростовский врач, переболевший коронавирусом, рассказал всю правду о болезни

По его словам, этот недуг ни с чем не перепутать

Ситуация с covid-19 в Ростовской области крайне неутешительная. С каждым днем в регионе все больше людей заражаются коварным вирусом. Так, в среднем по региону, прирост заболевших в сутки – около 300 человек. Статистика летальных исходов также не снижается.