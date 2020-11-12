Сильный туман прогнозируют в Ростовской области

Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области прогнозируют сильный туман. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

— Ночью и утром в ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидается туман видимостью 200 — 500 метров, — говорится в сообщении.

В связи с прогнозом водителей просят быть осторожнее на дорогах. Автомобилистам рекомендуется соблюдать безопасную скорость, не забывать о противотуманных фарах.

Ранее в донском Гидрометцентре рассказали, когда в область придут морозы. Так, в ночь на 12 ноября температура составит от нуля до минус пяти градусов. В северных районах ожидается до минус восьми градусов мороза.