В Ростове-на-Дону разогнали митинг в поддержку Азербайджана

Губернатора Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство РО

В Ростове-на-Дону на Аксайском рынке устроили несанкционированный митинг в поддержку Азербайджана. По всей видимости, это произошло из-за подписания мирного соглашения по прекращению боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщили во время расширенного заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

По словам заместителя губернатора Михаила Корнеева, митинг произошел спонтанно, местная администрация не могла сразу отреагировать. Между тем, подобные акции запрещены в связи с ограничениями, действующими в регионе из-за пандемии. Разогнать участников акции удалось только с помощью полиции.

Губернатор Василий Голубев внимательно выслушал доклад своего заместителя, а после выразил сомнения, что митинг произошел стихийно. По его словам, наверняка были те, кто выразил инициативу и реализовал ее.

- Скорее всего, были организаторы, которые смогли одномоментно собрать определенное число людей, которые покричали «ура». Не верю я и в то, что администрация не знала или сделала вид, что не знает о готовящемся митинге. Это называется отсутствие элементарного контроля внутри района, - заявил Василий Юрьевич.

Фото: скриншот с заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области

Напомним, согласно постановлению правительства донского региона, все массовые акции на время пандемии коронавируса запрещены. Это обусловлено тем, что в большой толпе инфекция распространяется с огромной скоростью. На сегодняшний день, 12 ноября, в области выявили еще 305 случаев заражения. Всего заболело почти 35 тысяч человек.

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