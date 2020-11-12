В Ростовской области временно изменится движение электричек

Электричка на четыре дня сменит расписание движения. Фото: пресс-служба Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания

Пассажирам донских электричек придется привыкнуть к новому расписанию движения по маршруту ряда пригородных поездов на участке "Лихая – Глубокая".

Как рассказали в пресс-службе СКЖД, изменения введены на время проведения ремонтных работ с 15 по 19 ноября.

В воскресенье, 15 ноября, отменен вечерний поезд сообщением "Лихая – Глубокая". В первый день новой рабочей недели, 16 ноября, не поедут четыре электрички. Во вторник и среду не состоятся шесть рейсов, а в последний день ремонтных работ в четверг, 19 ноября, отменены три поездки.

Дончан ждут также изменения расписания движения других пригородных поездов на направлениях "Ростов -Лихая", "Лихая - Кутейниково" и "Лихая – Глубокая".

Отмечается, что после завершения ремонта поездки в привычном графике будут восстановлены. Пассажирам придется терпеть неудобства всего четыре дня.