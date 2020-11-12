В Ростове-на-Дону 55-летняя женщина хранила дома два килограмма сильнодействующих наркотиков

Полицейские провели обыск у подозреваемой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летняя женщина из Ростова подозревается в распространении наркотиков. Полицейские считают, что горожанка ходила по городу и оставляла закладки с запрещенными веществами.

По версии полицейских, дама трудилась курьером в одном из онлайн-магазинов, который распространял наркотики. При обыске дома у подозреваемой нашли большой ассортимент дури. Оперативники изъяли марихуану, мефедрон и амфетамин. "Запрещенка" была расфасована по пакетикам. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме у дамы множество различных весов. Пояснить их предназначение женщина не смогла.

- Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, - сообщили в донском главке.

В случае, если вина 55-летней женщины будет доказана, то свою пенсию она встретит за решеткой. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.