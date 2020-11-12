Давно перевалило за сотню: стало известно, сколько лет самой почтенной ростовчанке

В Ростовской области проживают 123 человека старше ста лет Фото: Иван ВИСЛОВ

Прожить больше ста лет - реально. Самой взрослой дончанке в 2020 году исполнилось 107 лет. Женщина живет в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

- С начала этого года в Ростовской области столетний рубеж перешагнули 43 женщины и 19 мужчин. Самое большое число юбиляров специалисты зарегистрировали в Ростове, Таганроге и Батайске. Долгожители также есть в Волгодонске, Сальске, Новочеркасске, Миллерово, Шахтах, Зерноградском, Неклиновском и Мясниковском районах, - рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Всего в Ростовской области проживают 123 человека старше ста лет. Большинство из них обладают красивыми русскими именами. Наиболее часто встречаются долгожительницы с именами - Мария, Анна, Марфа, Матрена, а у мужчин долгожителей чаще всего зовут - Александр и Василий.