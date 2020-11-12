Территории возле госпиталей для больных коронавирусом признали опасными для людей

Обработка проводится для уничтожения опасных бактерий и вирусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти признали территории возле госпиталей для больных коронавирусом опасными для людей. Об этом во время заседании оперштаба рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Теперь каждую неделю специалисты будут проводить дезинфекцию прилегающих к больницам территорий. Эта мера введена для предотвращения распространения опасного вируса.

- В основном упор делается на ковидные отделения и на медицинские учреждения, где отмечен рост числа заболевших. Во всех муниципальных образованиях будет проводиться обработка территорий возле ковидных госпиталей, - сказал во время заседания оперативного штаба Вадим Артемов.

В Ростовской области в ноябре уже обработали 44 тысячи объектов, в число которых входят торговые центры, вокзалы, остановки и подъезды многоквартирных домов.