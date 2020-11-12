Продуктовые карточки начали действовать в Ростовской области

С помощью продкарт семьи могут бесплатно получить продукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начала действовать программа «Продовольственная карта». Семьи с детьми смогут бесплатно получать продукты по этой карте, сообщили в Общероссийском народном фронте.

Проект реализует фонд «Русь» и сеть продуктовых магазинов. Фонд выдает карты нуждающимся семьям с детьми. Каждый месяц на счет карты зачисляется тысяча бонусом, причем один бонус приравнивается к одному рублю.

— С помощью продкарты семьи-участники программы смогут ежемесячно покупать продукты питания на сумму тысяча рублей, — рассказали в ОНФ.

Отмечается, что приобретать можно продукты первой необходимости, например, крупы, макароны, масло, фрукты и другие. Табак и алкоголь купить по продкарте нельзя.

Семьи могут пользоваться картами от трех до шести месяцев. Все это время они пополняются за счет пожертвований.

По вопросам получения продовольственной карты обращайтесь в региональное отделение ОНФ.