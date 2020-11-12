Регоператор ГК «Чистый город» провёл семинар для жилищных инспекторов Дона

Фото: ГК «Чистый город

С 9 по 11 ноября на территории Ростовского областного учебного центра прошло обучение для государственных жилищных инспекторов региона по вопросам в сфере ТКО.

В числе обсуждаемых тем – новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами, формирование платы за вывоз отходов, внедрение раздельного сбора и создание новой инфраструктуры ТКО. Генеральный директор ООО «ГК «Чистый город» Элла Кузьмина напомнила, что порядок расчета платы установлен федеральным законодательством, тариф утверждается региональными властями. Сумма платежа рассчитывается с учётом норм накопления отходов, утверждённого тарифа и зависит от количества жильцов дома или квартиры.

Об изменении числа проживающих в домовладении потребители должны уведомлять регионального оператора. Обновление сведений в абонентской базе ведется в ежедневном режиме.

Также регоператор и жилищные инспекторы на встрече обсудили взаимодействия с органами местного самоуправления, управляющими компаниями. Кроме того, были затронуты темы организации и содержания контейнерных площадок, внедрения раздельного сбора и информирования о нем, заключения договоров между юрлицами и регоператором, а также вопрос ответственности за уклонение от заключения договора.

Особый интерес жилинспекторы проявили к созданию новой инфраструктуры по обращению с отходами на территории региона. Им продемонстрировали на видео уже построенный экокомплекс в г. Волгодонск, который начнёт принимать отходы уже с января следующего года. Аналогичный современный объект возводится под Ростовом - в Мясниковском районе.