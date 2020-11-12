Ростовская область вошла в тройку регионов с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки

Больше жертв за последние сутки было зарегистрировано только в Москве и Санкт-Петербурге. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовская область оказалась одним из регионов, где зарегистрировано наиболее число смертей от коронавируса за сутки. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус.рф».

В Ростовской области подтвердилась смерть еще 19 зараженных. Больше жертв за сутки зарегистрировано только в двух городах. В Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге — 68.

Напомним, среди новых жертв коронавируса в Ростовской области — 12 женщин в возрасте от 39 до 91 года, семь мужчин от 49 до 79 лет. Все они имели хронические заболевания сердечно сосудистой и других систем.

С начала пандемии в Ростовской области выявили больше 39 тысяч зараженных. За весь период от ковида скончались 1 013 пациентов.