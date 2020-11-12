Запущенно новое приложение ВТБ Онлайн

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ВТБ запускает для своих клиентов полностью новый мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла втрое, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ.

Известно, что дизайн приложения обновился полностью и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.

- Запуск нового ВТБ Онлайн - это не только изменение пользовательского интерфейса, апгрейд и внедрение множества новых функций, но и масштабная технологическая перезагрузка «под капотом», - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. - Мы заменили старые legacy системы и перешли на новую микросервисную омниканальную платформу. Это фундамент, который позволит нам кратно ускорить разработку и внедрение новых продуктов и сервисов.

Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла в три раза. Сейчас приложение выдерживает до 130 000 человек в минуту, а в перспективе – до 400 000 одновременных сессий.

Оно стало еще более безопасным для клиентов. Внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, выявление и блокировка фишинга происходит в рекордно короткие сроки – в течение первых 24 часов.

Кроме того, штрафы ГИБДД стали доступны с фотографией и местом нарушения. Если на оплату поступит несколько счетов, достаточно выбрать нужные и оплатить их все вместе за один раз. Пользователи смогут посмотреть все свои траты по категориям, создавать цели для накоплений, переводить валюту другим клиентам банка, оформить цифровую кредитную карту и многое другое.

А функционал нового ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением даже незрячим или слабовидящим клиентам. Они могут самостоятельно пройти регистрацию и вход, а также полноценно совершать большинство переводов и платежей.