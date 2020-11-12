«Сбитых кошек не бывает»: на Дону спасают раненого в аварии пушистика

За жизнь животного борются врачи. Фото: соцсети

В одной из городских групп в социальных сетях появился пост о несчастье, которое произошло с беспризорной кошкой. Она попала под колеса машины и теперь находится на грани жизни и смерти.

- Сбитых кошек не бывает. В 99 случаях из 100 бывает сразу труп, но это тот один случай, когда кот выжил, - написал волонтер.

Дальше автор поста перечисляет травмы, которые нашли у животного: черепномозговая, лопнувшая челюсть, обильное кровотечение.

- Котик сейчас на срочных капельницах. Нужна помощь. Препаратами и финансово (за стационар — 220 рублей в сутки). Помогите спасти, - призывает неравнодушный дончанин.

Пост собрал уже десятки лайков и комментариев. Большинство пользователей соцсетей с сочувствием отнеслись к раненому животному.

Если у вас есть желание помочь котику, то звоните или пишите в Whatsapp по редакционному номеру 8-909-409-00-00.

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