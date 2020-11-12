Экс-главу ГУФСИН по Ростовской области арестовали на два месяца

Генерал-майор Муслим Даххаев. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

Бывший глава ГУФСИН по Ростовской области оказался арестован еще на два месяца. Муслим Даххаев должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года, но на него завели новое уголовное дело в Махачкале.

Экс-руководителю предъявили преступление по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Муслим Даххаев арестован до 12 января 2021 года, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Дагестан.

В ходе расследования стало известно, что с 2014 по 2017 год Муслим Даххаев якобы незаконно вывел из колонии-поселения заключенных в Дагестане. Они должны были делать ремонт в доме его родственника. В это время "вернувшихся на свободу" осужденных будто бы охраняли подчиненные экс-руководителя.

Напомним, Ростовский областной суд признал Даххаева виновным в разглашении гостайны и злоупотреблении полномочиями и приговорил к двум годам в колонии-поселении этой осенью. Весь срок пребывания в СИЗО пошел в зачет экс-руководителю. Он должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.