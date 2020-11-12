«Лучший твой подарочек — это ты»: Полина Диброва готовится к Дню рождения мужа

Мама двоих сыновей и жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что готовится к Дню рождения супруга. Ростовчанка опубликовала соответствующий пост в своем аккаунте в «Инстаграм».

- Эта неделя обещает быть зажигательной. Подготовка полным ходом ко Дню Рождения, но, самое сложное, это подарок. Дима все равно не читает, особенно мои «Инстаграм», кидаи те советы, - написала Полина Диброва.

Подписчики живо отреагировали на этот пост. «Посыпалось» масса комментариев.

Фолловеры посоветовали купить Дмитрию арбалет, кроссовки, наушники. А еще — собаку или устроить романтический ужин. А кто-то и вовсе написал, что ничего дарить не стоит, так как «лучший подарочек» — это сама Полина.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что Полина Диброва, жена известного шоу-мена и телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала на своей странице в «Инстаграм» о том, как трогательно всей семьей они отметили семейный праздник: юбилей ее бабушки.

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Полина Диброва, жена известного шоу-мена и телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала на своей странице в «Инстаграм» о том, как трогательно всей семьей они отметили семейный праздник: юбилей ее бабушки.