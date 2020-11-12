Отказаться от массовых гуляний в Новый год призвал главный санврач Ростовской области

По мнению Евгения Ковалева, безопаснее отметить праздник дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный врач Ростовской области призвал жителей отметить Новый год дома. Главный санврач Евгений Ковалев считает, что гуляния в праздничную ночь могут отразиться на ситуации с коронавирусом.

— Новый год — семейный праздник. Разумно встретить Новый год дома. Нужно поменьше нарушать социальную дистанцию, перемещаться толпой и гулять, —прокомментировал главный санврач.

Евгений Ковалев напомнил об угрозе заражения. По его мнению, отказавшись от массовых гуляний, возможность передачи вируса будет ограничена. Таким образом, можно избежать ухудшения эпидобстановки.

Главный санврач назвал неразумным проведение корпоративов. Согласно постановлению губернатора нужно соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, социальную дистанцию. При таких условиях отпраздновать Новый год всем коллективом практически невозможно.