Донские власти не видят оснований переводить учащихся на дистанционное обучение

Студенты и ученики продолжают учиться очно и на «удаленке». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области не будут вводить дистанционное обучение для всех учащихся. Об этом сообщил главный санврач Евгений Ковалев на брифинге 12 ноября.

По словам Ковалева, сейчас полностью на «удаленку» перешли только два вуза. В остальных учебных заведениях занятия проходят как дистанционно, так и очно. При выявлении зараженных, домой отправляют определенную группу или курс, но не всех учащихся.

— Эти меры адекватны сложившейся ситуации. Не вижу оснований для поголовного перевода учащихся на дистанционное обучение, — прокомментировал Евгений Ковалев.

Напомним, из-за коронавируса осенние каникулы в Ростовской области продлили до десяти дней. На днях Евгений Ковалев предложил ограничить посещение торговых центров несовершеннолетними. По его словам, дети часто отдыхают в ТЦ, что может влиять на эпидситуацию.