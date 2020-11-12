Любовь убила ударом ножа в сердце: кровавая драма разыгралась под Ростовом-на-Дону

Романтические отношения в прошлом стали причиной конфликта в настоящем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи заключили 44-летнюю жительницу Ростовской области под стражу. Она обвиняется в убийстве своего сожителя.

Трагедия разыгралась 9 ноября в Тарасовском районе. И ей предшествовало застолье. Как это бывает обычно, разгоряченные спиртным сожители вдруг припомнили друг другу старые обиды. Слово за слово, между ними вспыхнула ссора. В пылу страстей женщина схватила обычный кухонный нож и вонзила его своему любимому в грудь. Этот удар оказался смертельным.

Приходится лишь удивляться, что подобное в последние годы характерно для «чисто женского убийства». Никогда прежде не замеченные ни в чем криминальном дамы в ходе ссоры со своими сожителями бьют так сильно и метко, что не оставляют своим мужчинам шансов выжить. Эксперты потом вынуждены констатировать: лезвие попало прямо в сердце!

Как сообщили в региональном следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – «убийство». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.