Жадность пристава сгубила в Ростове-на-Дону

Судебный пристав попал в некрасивую историю из-за 400 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В августе этого года теперь уже бывший старший судебный пристав отделения по взысканию административных штрафов по городу Ростову-на-Дону УФССП России по Ростовской области получил от одного из ростовских предпринимателей 400 тысяч рублей. За эти деньги он обещал «потянуть время» и не накладывать арест на имущество фирмы этого коммерсанта. А потом списать все на то, что уже, мол, истекли сроки давности исполнения судебного акта. И проштрафившийся предприниматель со своей организацией «вышел бы сухим из воды».

Однако, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Ростовской области, пристав был задержан.

- Расследование этого уголовного дела завершено. Следственным отделом по Кировскому району собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением это уголовное дело направлено в суд, для рассмотрения по существу, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.