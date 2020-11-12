В Ростове уже три недели ищут пропавшую пенсионерку

В Ростове разыскивают пропавшую пенсионерку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже четвертую неделю не могут найти бесследно исчезнувшую пенсионерку.

71-летняя Валентина Николаевна Анисимова ушла из дома еще 18 октября и до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост женщины около 160 сантиметров, она худощавого телосложения и имеет зеленые глаза и русые волосы с сединой. Во что была одета на момент исчезновения, неизвестно, а с собой у нее были лишь удостоверяющие личность документы.

- Помогите найти человека, может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области больше двух недель не могут найти пропавшего мужчину.

Пропавший ушел из дома еще 15 октября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!