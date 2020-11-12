В День полиции дончанин умудрился отправить приятеля на тот свет

33-летний житель станицы Кагальницкой пойдет под суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель станицы Кагальницкой пойдет под суд за то, что расправился со своим 55-летним знакомым 10 ноября.

Мужчины распивали спиртное. Поссорились и подрались. Тот, что моложе оказался сильнее. И так отходил товарища руками и ногами по голове и телу, что тот скончался от множественных телесных повреждений на месте.

Как сообщили в региональном следственном комитете, мужчина взят под стражу, ему предъявлено обвинение нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть человека.

Напомним, кровавая драмы разыгралась и в Тарасовском районе Дона. Там на фоне возлияний поспорили возлюбленные. В результате, дама не выдержала накала страстей и схватилась за нож. Удар оказался смертельным и пришелся прямо в сердце. Медики ничем не смогли помочь пострадавшему. Теперь местную жительницу будут судить за убийство.