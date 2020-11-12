Подозрительный рюкзак в ростовской парикмахерской стал причиной проверки

В Ростове бесхозная сумка привлекла внимание прохожих Фото: "КП" Архив

В Ростове прохожие забили тревогу из-за оставленного кем-то рюкзака. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Рядом с салоном красоты на улице Добровольского был обнаружен бесхозный рюкзак. Он лежал прямо на углу здания. Испуганные прохожие обратились за помощью к спасателям. Бригада незамедлительно прибыла к месту происшествия.

- Оперативно были оповещены экстренные службы, к месту находки направили дежурный расчет. Подозрение на взрывоопасный предмет не подтвердилось, - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили горожанам, что нужно обращать внимание на оставленные без присмотра сумки, портфели, пакеты, свертки или другие подозрительные предметы.

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