В Ростовской области разыскивают 30-летнего нуждающегося в помощи медиков парня

В Ростовской области ищут пропавшего без вести парня Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донском регионе разыскивают пропавшего молодого человека.

30-летний Александр Анатольевич Дубинин ушел из дома в городе Новошахтинске 6 ноября, с этого момента его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост парня около 180 сантиметров, он худощавого телосложения и имеет короткие русые волосы. На момент исчезновения был одет в черную спортивную кофту и такие же штаны, на ногах у него были черные кроссовки.

- Помогите найти человека. Он нуждается в медицинской помощи и может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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