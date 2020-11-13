Стало известно, чем будут отличаться новогодние утренники 2020 в ростовских детсадах и школах

Родители не увидят своих детей на детских утренниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса повлияла даже на проведение детских новогодних утренников в школах и детсадах Ростовской области. Главный санитарный врач региона, глава Роспотребнадзора области Евгений Ковалев рассказал о том, как будут проходить праздничные мероприятия.

Этой зимой празднование Нового года в школах и детсадах разрешено лишь в пределах одной группы детей. Судя по всему, дети останутся без хороводов и конкурсов у елки с ребятами из других классов и групп.

- Дети, которые постоянно общаются и вместе учатся, смогут посетить утренники в пределах одного коллектива, но без смешения групп и классов. Ни о каких актовых залах, где будут находится несколько классов, речи не идет, - сказал Евгений Ковалев.

По его словам, детские утренники следует проводить только для детей. Родители, бабушки и дедушки на них приходить не должны.

В этом году жители Ростова-на-Дону и области останутся без шумного застолья в кафе и ресторанах в ночь празднования Нового года. Всему виной требования Роспоребнадзора, введенные из-за пандемии коронавируса.