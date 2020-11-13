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Общество

Жителям Ростовской области выписали почти тысячу штрафов за отсутсвие масок

Дончанам все нипочем запреты специалистов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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За отсутствие масок придется заплатить штраф

За отсутствие масок придется заплатить штраф

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Ростовской области не спешат сдаваться и продолжают посещать рынки, ярмарки и транспорт без медицинских масок. Специалисты управления ветеринарии Дона выписали более 900 протоколов за нарушение масочного режима.

Сотрудники ведомства каждый день обходят рынки и ярмарки. Специалисты провели уже 3 670 контрольных мероприятий, из них в Ростове-на-Дону - 227.

- По выявленным нарушениям соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по противодействию COVID-19 составлено 905 административных протоколов, 393 из которых приходятся на донскую столицу. Все материалы переданы в суд, - рассказали в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области.

Сейчас на территории донского региона носить маски людей обязывает постановление Губернатора Ростовской области и Роспотребнадзора. Масочный режим необходимо соблюдать в общественном транспорте, такси и в любых местах скопления людей численностью более 50 человек.

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