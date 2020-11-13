Новый защитник «Ростова» выплатит предыдущему клубу 125 тысяч евро

Футболист "Ростова". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Совсем недавно состав футбольного клуба «Ростова» пополнился новым игроком - в ряды желто-синих вступил защитник Александр Павловец.

Как сообщили на официальном сайте ассоциации «Белорусская федерация футбола», ирока обязали выплатить неустойку «Динамо» из Бреста. Футболист отдаст 125 тысяч евро за незаконное расторжение контракта.

Специалисты белорусского клуба внимательно изучили условия договора. В ходе штудирования документации выяснилось, что бывший клуб, брестское «Динамо», не согласовывал переход Александра Павловеца. Эта юридическая проволочка повлияла на работу футболиста в «Ростове». Он вовремя не смог попасть в заявку клуба на матчи.

Контракт футболиста Александра Павловца донская команда подписала еще в середине октября. Однако на поле в составе клуба игрок вышел совсем недавно - в матче против ЦСКА.