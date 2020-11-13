Снег в Ростове-на-Дону: синоптики рассказали, когда ждать

Вместе с осадками в донскую столицу придут и морозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снег прогнозируют в Ростове-на-Дону после выходных. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В выходные погода в донском регионе будет ясной, без осадков. 14 ноября, в субботу, температура составит плюс шесть градусов. Скорость ветра может достигать пяти километров в час. На следующий день немного похолодает до плюс пяти градусов. День будет почти безветренным — по трех километров в час.

Следующая рабочая неделя начнется с осадков. 16 ноября, ожидаются дожди, которые будут лить до следующего утра. Во вторник может пойти первый снег. В ночь на вторник прогнозируют морозы до минус одного, но уже днем потеплеет до плюс одного. В этот день морозы могут достигать минус двух градусов.