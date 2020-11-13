Более 600 килограмм персиков раздавили под Ростовом-на-Дону

Перики уничтожили на полигоне Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице в одном из городских павильонов торговали персиками из Турции и Ирана, выдавая их за отечественные. У продавцов фруктов не было разрешения и других документов, отвечающих за качество продукции.

Контрольную проверку провели после сообщения о том, что в одной из торговых точек Ростова хранят и продают товары, запрещенных к ввозу в Россию.

Сотрудники ростовской таможни установили, что в продавцы предлагали горожанам купить яблоки, лимоны, груши, виноград, мандарины, персик из Турции и Ирана. Об этом свидетельствовала маркировка на товаре.

Владельцы фруктов показали документы, свидетельствующие о приобретении ее в России, а также декларации о соответствии. Но на персиках, общий вес которых составил 610 килограммов, имелись следы переклейки маркировки.

В итоге все они были изъяты из продажи и уничтожены на специализированном полигоне.

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