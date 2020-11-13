Поисковики нашли смертный медальон погибшего. Фото: vk.com/mius_front

В Ростовской области ищут родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну. Об этом сообщили в организации «Миус-Фронт».

Останки бойца нашли в городе Вязьма Смоленской области. Среди личных вещей и снаряжения поисковики нашли смертный медальон погибшего.

Выяснилось, что солдата звали Чесноков Евгений Георгиевич. Он родился в Крыму, но жил в Ростове-на-Дону. Именно в донской столице в 1941 году его и призвали в армию. Спустя почти два года рядовой Евгений Чесноков пропал без вести.

Сейчас поисковики надеются найти родственников погибшего. Точно известно, что он был женат — супругу звали Чеснокова Л.А. Специалисты предполагают, что у мужчины был сын. Возможного потомка зовут Чесноков Юрий Евгеньевич, ему 83 года.