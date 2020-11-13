Ростовская звезда Playboy Мария Лиман поддержала футболиста Артема Дзюбу

Мария Лиман посочувствовала спортсмену. фото: Instagram Мария Лиман
Ростовская звезда Playboy Мария Лиман не смогла пройти мимо истории с Артемом Дзюбой, который оказался в центре скандала из-за похищенного с его телефона видеоролика.
Знаменитость посчитала ситуацию с травлей футболиста несправедливой и даже абсурдной. В своем профиле в Instagram брюнетка поделилась своими соображениями.
– Я следила за всеми матчами России. Я горда за каждый гол, который забивала Россия. Без Дзюбы мы бы не одержали победу, – написала девушка.
Модель попросила людей людей поддержать известного спортсмена, ведь он пережил множество неприятных моментов из-за того, что касается его личной жизни.
– Как можно лишать сборную России капитана? Многие вообще должны быть благодарны, что бесплатно посмотрели на голого Бога футбола, – пояснила в соцсети Мария Лиман.
Стоит отметить, что многие из подписчиков Марии Лиман поддержали девушку за то, что она обратила внимание на эту историю и не осталась равнодушной.
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