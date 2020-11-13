В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 25 человек старше 80 лет

Медики нашли коронавирус еще у 310 дончан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи зарегистрировали в донском регионе за сутки заражение у 25 человек в возрасте старше 80 лет. Такую статистику представили в региональном правительстве

Всего за минувший день смертельно опасный вирус после теста подтвердился у 310 человек. Из них около трети - это люди от 18 до 45 лет. Число заболевших в возрасте от 46 до 65 лет - 118 человек, в возрасте до 79 лет - 64 заболевших. Пенсионеров 80 лет - 25 человек за сутки. Коронавирус нашли еще и у троих детей. Известно, что маленькие дончане легче всего переносят болезнь. Более того, у них быстро вырабатывается иммунитет.

Согласно статистике, сложнее всего респираторное заболевание переносят пожилые люди.

Всего со дня начала пандемии коронавирус в донском регионе выявили у примерно 34 тысяч местных жителей. Количество погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, перевалило за тысячу.

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