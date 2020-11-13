Ростов по-прежнему лидер по количеству заболевших в регионе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 36 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в донском правительстве.

Лидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону, где заразились 129 жителей. В Новочеркасске коронавирус подтвердился у 23 человек. Больше десяти случаев выявили в Новошахтинске, в Каменске-Шахтинском — 11 случаев. По десять жителей заболели в Миллеровском и Сальском районах.

КОНКРЕТНО

Случаи заражения подтвердились также в этих городах и районах:

Аксайский район, Волгодонск (по девять случаев); Белокалитвинский район, Таганрог, Шахты (по восемь); Батайск, Песчанокопский и Цимлянский районы (по семь); Неклиновский (пять); Боковский, Егорлыкский и Семикаракорский районы, Гуково (по четыре); Азов, Азовский, Красносулинский, Мясниковский, Чертковский (по три); Багаевский, Волгодонский, Зерноградский, Тарасовский районы (по два); Веселовский, Заветинский, Зимовниковский, Матвеево-Курганский, Октябрьский, Орловский, Усть-Донецкий, Целинский районы (по одному).