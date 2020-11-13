Разъяснительная беседа вынудила дончанина заплатить почти 200 тысяч рублей по алиментам

Мужчина оплатил полную сумму за раз Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Мартыновского района Ростовской области накопил долг по алиментам в размере 175 тысяч рублей. Он долгое время скрывался от выплаты денег своему родному ребенку и даже провел тест ДНК в надежде скрыться от платежей, но экспертиза лишь подтвердила его отцовство.

Судебные приставы неоднократно делали все возможное, чтобы заставить дончанина заплатить деньги своему ребенку. Представители Управления ФССП России по Ростовской области даже были вынуждены ограничить право должника в управлении автомобилем, но все было без толку. Однажды пристав-исполнитель провел беседу с уклонистом от алиментов.

После беседы и составления протокола по административной статье мужчина сразу нашел деньги и погасил долг по алиментам в размере 175 тысяч рублей, а также за процедуру проведения теста ДНК - 33 640 рублей.