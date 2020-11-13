В Ростове-на-Дону прошли учения по устранению аварий и ЧС

Учения прошли во всех районах Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В донской столице специалисты провели учения по подготовке служб к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ростовской мэрии.

В течение недели сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, администрации восьми районов города и диспетчерские службы экстренного реагирования репетировали действия в сложных ситуациях.

- Отработка действий при возникновении аварийных ситуаций еще один плюс коммунальщикам. Наступление холодов наши коммунальные службы встретят в полной готовности, - сказал главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

По его словам, в этом году коммунальными службами Ростова проделана огромная работа по подготовке сетей к новому отопительному сезону. Отремонтированы 4,5 километра тепловых сетей и тепловых вводов, более 90 километров воздушных и кабельных линий, около 60 трансформаторных подстанций, почти километр газопроводов среднего и низкого давления, заменены 10 газораспределительных пунктов, переложено более 21 километра водопроводных и канализационных линий.